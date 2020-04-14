G7 обещает сделать все необходимое, чтобы восстановить экономику

Страны G7 обещают сделать все возможное, чтобы восстановить экономический рост на фоне коронавируса. Это следует из заявления, обнародованного минфином США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министры и главы ЦБ подтвердили свое обещание сделать все необходимое для восстановления экономического роста, защиты рабочих мест, бизнеса и устойчивости финансовой системы", - говорится в заявлении.

США опубликовали документ как председательствующая в этом году страна.