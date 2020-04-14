Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 100 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом во Франции превысило 100 тыс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

"Сегодня число выявленных случаев во Франции превысило отметку в 100 тыс. человек", - сказал он, уточнив, что "количество случаев увеличилось до 103 573". Саломон также сообщил, что количество летальных исходов увеличилось до 15 729.