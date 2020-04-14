80% нефтекомпаний США могут обанкротиться

Для выживания нефтяной отрасли США необходима цена сырья в $30 за баррель.

При стоимости нефти $20 за баррель 80% американских нефтяных компаний обанкротятся, считает глава нефтедобывающей Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.

"Нам нужно $30 [за баррель], чтобы выжить. $20 [за баррель] будут означать 80% банкротств [компаний], 250 тыс. людей потеряют работу. При $30 отрасли будет нанесен серьезный ущерб, но она, по крайней мере, выживет в ожидании окончания коронавируса и восстановления спроса к концу 2020 года", - сообщил глава американской нефтекомпании во время открытого заседания железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) по вопросу сокращения добычи нефти в штате.

В презентации компании говорится, что страны ОПЕК не способны в одиночку преодолеть сложности на рынке, вызванные пандемией коронавируса. Шеффилд считает, что Техасу необходимо сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки по отношению к уровню IV квартала 2019 года. Всего же, по его мнению, рынку не хватает дополнительного сокращения в 4-6 млн баррелей в сутки к объемам снижения, которые установлены новой сделкой ОПЕК+.

В конце марта ряд нефтяных компаний США официально запросили о проведении заседания регулятора освоения полезных ископаемых Техаса по вопросу регулирования добычи нефти в этом американском штате в сторону ее ограничения.