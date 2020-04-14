Более 120 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

За время пандемии коронавируса в мире умерли 121 793 человека, сообщается на сайте Worldometer, где собрана статистика по COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, всего в мире зарегистрировано 1 947 860 случаев коронавируса. Выздоровели 460 тыс. пациентов.

Больше всего смертей от коронавируса в США: там умерли 23,6 тыс. человек. На втором месте по числу смертей Италия с 20,5 тыс. умерших. На третьем - Испания, где от коронавируса скончались более 18 тыс. человек.