https://news.day.az/world/1223778.html Более 120 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
Более 120 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
За время пандемии коронавируса в мире умерли 121 793 человека, сообщается на сайте Worldometer, где собрана статистика по COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, всего в мире зарегистрировано 1 947 860 случаев коронавируса. Выздоровели 460 тыс. пациентов.
Больше всего смертей от коронавируса в США: там умерли 23,6 тыс. человек. На втором месте по числу смертей Италия с 20,5 тыс. умерших. На третьем - Испания, где от коронавируса скончались более 18 тыс. человек.
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