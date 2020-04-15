ВОЗ оставила в силе международный режим ЧС в связи с эпидемией Эболы в Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оставила в силе международный режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающейся с лета 2018 года эпидемией лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС в Женеве.

По его словам, комитет пришел к выводу, что "вспышка Эболы в ДРК продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, вызывающую международную обеспокоенность". "Я согласился с этой рекомендацией", - сказал глава ВОЗ.

Режим международной ЧС действует в отношении вспышки Эболы в ДРК с 17 июля 2019 года.

Глава ВОЗ напомнил, что до 10 апреля "подтвержденных случаев (Эболы в ДРК) не было на протяжении 54 дней", и прошло 40 дней после выписки из больницы последней выздоровевшей пациентки. Таким образом, по его словам, "был достигнут огромный прогресс в борьбе с этой вспышкой в очень трудных условиях". Однако с прошлой пятницы в ДРК было зарегистрировано три новых случая болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Двое из трех пациентов скончались. "Источник заражения все еще устанавливается. Не исключено, что будут дополнительные случаи заболевания", - констатировал гендиректор.

Эксперты ВОЗ в настоящее время работают в городе Бени в ДРК, продолжая расследование сообщений о возможных новых случаях БВВЭ. Как отметил глава ВОЗ, необходимо "предвидеть и быть готовым к дополнительным небольшим вспышкам" болезни. Он заверил, что организация привержена борьбе с Эболой в ДРК вплоть до завершения эпидемии. Глава ВОЗ обратил внимание также на факторы, осложняющие противовирусные мероприятия. Так, в районе, где были выявлены новые случаи заражения, действуют вооруженные группы, кроме того, ощущается нехватка финансирования.

Ранее в ДРК на 13 апреля было запланировано официальное объявление о завершении эпидемии БВВЭ. По данным ВОЗ, за время эпидемии, начавшейся в июле-августе 2018 года, Эболой заразились 3456 человек, в 2276 случаях болезнь завершилась летальным исходом. БВВЭ передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушение функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.