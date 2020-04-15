США не готовы к отмене санитарных ограничений

Соединенные Штаты пока не обладают достаточными возможностями для тестирования и отслеживания случаев возникновения COVID-19 (вызываемого коронавирусом заболевания), поэтому отменять санитарные нормы, введенные из-за пандемии, преждевременно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эту позицию высказал в опубликованном интервью агентству Associated Press директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Нам требуется иметь в наличии что-то эффективное, на что можно полностью положиться. Но мы пока этого не достигли", - отметил главный американский инфекционист.

Он счел "несколько чересчур оптимистичными" надежды администрации США отменить с начала мая санитарные ограничения сразу во всей стране или в нескольких штатах. "Я гарантирую вам, что, как только мы сдадим назад, инфекция снова начнет распространяться. Играет роль только то, каким способом мы подходим к инфекции", - пояснил Фаучи, предупредив об опасности возникновения новых кластеров COVID-19.

Министр финансов США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме в понедельник информировал о рассмотрении возможности отмены с 1 мая санитарных ограничений, введенных в США в связи с распространением нового коронавируса. Трамп, который принимал участие в брифинге, подчеркнул, что "все должно быть безопасно", то есть при выработке решения об отмене ограничений нужно будет руководствоваться прежде всего соображениями сохранения жизней, а не минимизации ущерба экономике. Мнучин в связи с этим заверил, что правительство США будет опираться в первую очередь на мнение медиков.

Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 584,07 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 24 485 человек.