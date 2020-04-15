https://news.day.az/world/1223876.html США приостановили финансирование ВОЗ
США приостановили финансирование ВОЗ
Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.
"Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса, - сказал он. - Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили $400-500 млн в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил $40 млн".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре