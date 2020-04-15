https://news.day.az/world/1223877.html Число умерших от коронавируса на планете перевалило за 125 тысяч
Число умерших от коронавируса на планете перевалило за 125 тысяч
Число умерших от коронавируса на планете перевалило за 125 тысяч.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Согласно им, в мире погибли 125 078 человек. Также сообщается о 466 229 выздоровевших. Всего коронавирусной инфекцией заражены 1 981 912 человек.
Однако данные сайта Университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о 123 348 смертельных случаях. Также, по информации на вечер 14 апреля, в мире заражены 1 949 210 человек. Более 100 тысяч излечились.
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