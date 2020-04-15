В теплых регионах Испании замедлилось распространение коронавируса

Исследование показало, что в самых теплых регионах Испании коронавирус распространяется медленнее по сравнению с местами, где воздух в среднем более прохладный.

Как передает Day.Az со ссылкой на МедикФорум, об это сообщило издание El Espanol.

В Испании специалисты Государственного метеорологического агентства (AEMET) совместно с учеными Института здоровья Карлоса III (ISCIII) установили: в регионах страны с более теплым климатом распространение коронавируса осуществляется гораздо медленнее, чем там, где прохладнее. В рамках проекта исследователи сопоставили показатели заболеваемости за последние 14 дней со средней температурой разных регионов страны.

В результате было установлено: чем ниже средняя температура, тем выше уровень заболеваемости.

"Уровень заболеваемости болезнью COVID-19 и вирусом SARS-CoV-2 выше там, где ниже среднесезонная температура", - говорится в отчете по исследованию.

Напомним, Испания стала второй в мире по количеству подтвержденных случаев COVID-19. По состоянию на 14 апреля там было зафиксировано более 170 тысяч больных коронавирусной инфекцией, из них более 18 тысяч погибли. В то же время правительство страны заявило, что пик эпидемии коронавируса уже пройден, в ближайшие несколько дней там ожидают ее спада.