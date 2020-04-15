В Германии около 40 человек в онкологическом отделении больницы заразились коронавирусом

Около 20 пациентов и примерно такое же количество медицинских сотрудников заразились коронавирусом нового типа в онкологическом отделении Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (UKE) в Германии.

Об этом сообщила агентству DPA представитель учреждения Саскиа Лемм, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В отделении онкологии на прошлой неделе положительными были результаты анализов, взятых на коронавирус у примерно 20 пациентов, а также около 20 сотрудников различных профессиональных групп", - сказала она.

По ее словам, компетентные органы были проинформированы о случившемся.

Как инфекция попала в клинику, выясняется. По данным издания Der Spiegel, по всей видимости, коронавирусом сначала заразилась за пределами больницы работавшая там уборщица.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

По данным издания Der Tagesspiegel, в Германии по состоянию на вечер вторника заразились 131 988 человек, скончались 3 424. За сутки число заразившихся увеличилось на 1 945, оно сокращается второй день подряд и находится на самом низком уровне за последние недели.