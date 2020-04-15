Мужчина попытался проникнуть в здание методом Санта-Клауса и застрял

В американском городе Хьюстон, штат Техас, мужчина хотел залезть в бизнес-центр через вентиляционную трубу, но застрял.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание ABC13.

На видеозаписи показано, как спасатели вытаскивают мужчину, так как он не может пошевелиться. Он протиснулся в трубу вниз ногами больше чем на половину собственного тела, но из-за широкой грудной клетки не смог пролезть дальше. Пожарным службам потребовалось не менее 45 минут, чтобы освободить его.

Зачем он туда полез, неясно, в этом будет разбираться полиция. Личность мужчины не установлена, также неизвестно, сколько времени он пробыл в таком положении. В сети мужчину сравнили с Санта-Клаусом за схожий способ проникновения в здание.

Отмечается, что на крыше офисного здания его обнаружил житель Хьюстона Оскар Рамирез. По словам очевидца, предполагаемый вор рассказал, что якобы его кто-то преследовал, и именно так он решил скрыться и спастись от слежки.

В октябре прошлого года сообщалось о 72-летнем пенсионере из города Даллас, штат Техас, который выстрелил в вора, забравшегося ночью к нему во двор. На утро старик обнаружил тело застреленного незнакомца и сообщил о произошедшем в полицию.