Власти Боливии продлили карантин до 30 апреля

Временное правительство Боливии приняло решение продлить до 30 апреля действие общего карантина, введенного 21 марта из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник и.о. главы государства Жанин Аньес, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с рекомендациями специалистов, которые меня консультируют, карантин продолжается до 30 апреля", - сказала она в обращении, которое транслировалось в социальных сетях правительства.

При этом Аньес отметила, что на следующей неделе власти рассмотрят возможность смягчения ограничений. "Я хочу поблагодарить всех боливийцев за то, что они хорошо соблюдают карантин", - добавила и.о. президента.

Аньес также анонсировала новую финансовую помощь гражданам Боливии, которые остались без заработка из-за карантина, и меры поддержки малого и среднего бизнеса.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту заболели более 350 человек, 28 умерли.