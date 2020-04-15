https://news.day.az/world/1223903.html У берегов Турции произошло землетрясение
У берегов Турции произошло землетрясение
В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 01:38 по местному времени.
Эпицентр землетрясения располагался у берегов района Яйладагы провинции Хатай. Очаг землетрясения залегал на глубине 27,45 километров.
Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
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