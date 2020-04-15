В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 27 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за последние сутки увеличилось на 1 383 - до 27 063. Об этом сообщил во вторник минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время обследование на наличие коронавируса прошли 454,9 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (14 248), Онтарио (7 953) и Альберта (1 870).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 903 пациента умерли, более 8,2 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.