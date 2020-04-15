Число заразившихся коронавирусом в Перу превысило 10 тыс.

Министерство здравоохранения Перу сообщило во вторник, что общее число заразившихся коронавирусом на территории страны превысило 10 тыс. человек.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте национального правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения [Перу] информирует население о том, что по состоянию на 14 апреля 102 216 человек сдали тест на наличие [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19. Результаты [тестов] 10 303 человек оказались положительными", - говорится в заявлении. Отмечается, что 230 человек умерли из-за заражения коронавирусом, 2 869 пациентов выздоровели.

В середине марта президент Перу Мартин Вискарра в связи с эпидемией коронавируса объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ и запрет на работу предприятий. Позднее руководство республики приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения инфекции и продлило действие режима ЧП до 26 апреля.