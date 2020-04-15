В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 11 тыс.

Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии выросло за 24 часа более чем на 1 тыс. и достигло к утру среды 11 439. Об этом сообщает на своем сайте министерство здравоохранения и благополучия семьи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, число умерших увеличилось на 38 и составило 377.

В последние дни Индия демонстрирует высокие темпы роста заболеваемости: с утра воскресенья до утра понедельника заболели 796 человек, в следующие сутки рост составил 1 211, а за последние 24 часа отмечены 1 076 новых случаев заболевания.

По данным Минздрава, в стране в настоящее время зарегистрированы 9 756 пациентов с коронавирусом в больницах, кроме того, 1 306 заболевших выздоровели.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал 24 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима с 25 марта до 14 апреля включительно. Во вторник премьер продлил действие режима строгой изоляции до 3 мая включительно.