В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 11 тыс.
Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии выросло за 24 часа более чем на 1 тыс. и достигло к утру среды 11 439. Об этом сообщает на своем сайте министерство здравоохранения и благополучия семьи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, число умерших увеличилось на 38 и составило 377.
В последние дни Индия демонстрирует высокие темпы роста заболеваемости: с утра воскресенья до утра понедельника заболели 796 человек, в следующие сутки рост составил 1 211, а за последние 24 часа отмечены 1 076 новых случаев заболевания.
По данным Минздрава, в стране в настоящее время зарегистрированы 9 756 пациентов с коронавирусом в больницах, кроме того, 1 306 заболевших выздоровели.
Премьер-министр Нарендра Моди призвал 24 марта власти всех штатов и союзных территорий обеспечить строгое соблюдение мер по поддержанию особого режима с 25 марта до 14 апреля включительно. Во вторник премьер продлил действие режима строгой изоляции до 3 мая включительно.
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