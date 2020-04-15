В Индонезии нарушителей карантина преследуют "привидения"

В поселке Кепух, провинция Центральная Ява, Индонезия, появились призраки. На самом деле это группа волонтеров, которая пытается заставить людей соблюдать правила социального дистанцирования

Как передает Day.Az со ссылкой на espreso.tv, об этом сообщает Reuters.

В стране официально зафиксировано 4557 случаев Covid-19 и 399 смертей. Но эксперты уверяют, что настоящая ситуация хуже.

Многие люди не знают элементарных правил социального дистанцирования и порядке гигиены. И, чтобы статистика не увеличивалась, некоторые идут на неожиданные меры.

В индонезийском фольклоре существуют поконгы - это призраки - души мертвых человек, которые застряли в теле.

Именно ими притворяются волонтеры, когда выходят на ночные патрули. Причем местные жители уверяют, что это действительно помогает и большинство людей сидят по домам.

Интересно, что сначала инициатива имела обратный эффект - люди выходили из домов, чтобы посмотреть на поконгов. Но позже, когда волонтеры запустили дополнительные патрули, дети перестали выходить из домов, а взрослые уже не собираются на вечерние молитвы.