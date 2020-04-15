https://news.day.az/world/1223931.html Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн человек
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн человек
Число инфицированных коронавирусом Covid-19 в мире превысило 2 млн человек.
Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют статистические данные на сайте Worldometers.
По состоянию на 15 апреля в мире зарегистрированы 2 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Наибольшее количество случаев зафиксировано в Соединенных Штатах Америки - более 614 тыс. человек. На втором месте рейтинга - Испания, здесь число случаев составляет 174 тыс.
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