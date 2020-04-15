Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн человек

Число инфицированных коронавирусом Covid-19 в мире превысило 2 млн человек.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствуют статистические данные на сайте Worldometers.

По состоянию на 15 апреля в мире зарегистрированы 2 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Соединенных Штатах Америки - более 614 тыс. человек. На втором месте рейтинга - Испания, здесь число случаев составляет 174 тыс.