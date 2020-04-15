Дания первой в Европе открывает школы после введения ограничительных мер из-за пандемии

Дания стала первой европейской страной, которая со среды начала открывать школы и детские сады после введения ограничений из-за пандемии коронавируса 12 марта. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, открываться начали ясли, детские сады и школьные классы с 0 по 5. При этом не все учебные заведения оказались готовы к работе с 15 апреля, указывает агентство. В столице Копенгагене заработали только 35% учреждений, а по всей стране занятия начались только в половине из 98 коммун. Остальные попросили больше времени, чтобы адаптироваться к санитарным нормам, которые продолжают действовать. Ранее отмечалось, что внутри помещений дети должны будут находиться на большем расстоянии друг от друга, отношение к соблюдению чистоты будет строже, а при малейшем признаке заболевания ребенок тут же будет отправляться домой.

Ожидается, что все школы и детские сады откроются 20 апреля.

Число случаев заражения коронавирусом в Дании достигло 4 647 человек. Сейчас в больницы помещены 503 инфицированных, 135 находятся в отделениях интенсивной терапии, 187 пациентов умерли. В связи с ситуацией с коронавирусом правительство Дании закрыло с 14 марта границы для иностранцев, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 10 человек. Власти также закрыли все учебные заведения, а госслужащие, не выполняющие критически важные задачи, с 13 марта до 13 апреля отправлены по домам с сохранением зарплаты.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.