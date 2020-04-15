https://news.day.az/world/1223972.html Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1111
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1111
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1111, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Согласно последним данным, количество жертв COVID-11 в Армении составляет 17.
Отметим, что, по положению на 14 апреля, в стране было зарегистрировано 1067 зараженных, число смертей - 16.
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