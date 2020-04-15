Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1111

Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1111, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно последним данным, количество жертв COVID-11 в Армении составляет 17.

Отметим, что, по положению на 14 апреля, в стране было зарегистрировано 1067 зараженных, число смертей - 16.