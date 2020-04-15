Главврач российской больницы, сопровождавший Путина, вылечился от коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проценко рассказал, что два анализа подряд показали отрицательный результат. "Изоляция завершена - полноценный рабочий день", - написал медик.

31 марта Проценко сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Он отметил, что чувствует себя вполне хорошо. Главврач изолировался в кабинете и работал дистанционно.

Напомним, что 24 марта Проценко сопровождал президента РФ во время его визита в больницу в Коммунарке. В связи с этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже сообщил, что опасений в связи с общением медика с Владимиром Путиным быть не должно.