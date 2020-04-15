Число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 24 тысячи в 84 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заболевания в 65 регионах страны. Впервые диагноз был поставлен жителям Чукотского и Ненецкого автономных округов.

За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.