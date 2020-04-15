https://news.day.az/world/1223990.html Число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи
Число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи
В России общее число зараженных коронавирусом превысило 24 тысячи в 84 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
За последние сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заболевания в 65 регионах страны. Впервые диагноз был поставлен жителям Чукотского и Ненецкого автономных округов.
За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.
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