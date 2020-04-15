Число зараженных COVID-19 на Украине достигло 3 764 человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Украине за сутки увеличилось на 392 человека и достигло 3764 заболевших. Об этом сообщает в среду strana.ua со ссылкой на заявление пресс-службы минздрава страны, передает Day.Az.

"На Украине зафиксировано 3 764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели", - заявили в пресс-службе.

Также в минздраве сообщили, что на сегодняшний день инфекция проникла во все регионы страны. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.