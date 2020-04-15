10 городов США, которые больше всего пострадают из-за эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса оказывает влияние на экономику не только на уровне целых стран, но также на уровне отдельных городов.
Отдельные города страдают сильнее других, так как рынок труда отличается в разных городах. Например, в одних городах больше рабочих мест, которые более уязвимы к заражению коронавирусом.
Так, эксперты Brookings Institution составили новый отчет, где они описали, экономика каких городов США наиболее пострадает из-за эпидемии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Ниже мы расскажем о 10 городах США, которые находятся в наиболее уязвимом состоянии перед эпидемией коронавируса.
10. Талса, штат Оклахома
Талса - второй по величине город штата Оклахома с населением около 390 тысяч жителей. Раньше экономика города в значительной степени зависела от нефтяной промышленности, а после экономического спада и последующей диверсификации здесь создана экономическая база в области энергетики, финансов, авиации, а также телекоммуникационных и технологических секторов
Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 17,9%.
9. Гранд-Рапидс, штат Мичиган
Гранд-Рапидс - один из крупных центров мебельной промышленности. В городе развиты такие секторы, как металлообработка, бумажная, химическая отрасли промышленности. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 18,3%.
8. Спрингфилд, штат Миссури
Спрингфилд является третьим по величине городом в американском штате Миссури.
В городе проживает более 400 тысяч человек. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,7%.
7. Колорадо-Спрингс, штат Колорадо
Колорадо-Спрингс имеет чрезвычайно важное военное значение: в городе расположены две авиабазы, крупная воинская часть, а также Командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,5%
6. Орора, штат Колорадо
Этот город расположен в штате Колорадо. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 17,1%.
5. Кливленд, штат Огайо
Кливленд - образовательный центр США. Здесь множество образовательных учреждений, в частности Кливлендский государственный университет. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 15,1%.
4. Толидо, штат Огайо
Толидо - город с развитой промышленностью, в частности здесь развито машиностроение. Помимо прочего, это крупный образовательный центр. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,7%.
3. Боулинг-Грин, штат Кентукки
Это город с населением, превышающим 67 тысяч человек. Город является образовательным и торговым центром не только штата, но и всей страны. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,5%.
2. Цинциннати, штат Огайо
В городе расположены штаб-квартиры многочисленных крупных компаний. Это крупный промышленный и экономический центр. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 17,1%.
1. Коламбус, штат Огайо
Колумбус обладает мощной диверсифицированной экономикой, в городе широко представлены такие отрасли, как авиастроение, производство электроники и энергетического оборудования, пищевая промышленность, текстильная отрасль, страховое и банковское дело, оборонная промышленность. Доля занятых в профессиях с высокой долей уязвимости перед эпидемией составляет 16,0%.
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