10 городов США, которые больше всего пострадают из-за эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса оказывает влияние на экономику не только на уровне целых стран, но также на уровне отдельных городов.

Отдельные города страдают сильнее других, так как рынок труда отличается в разных городах. Например, в одних городах больше рабочих мест, которые более уязвимы к заражению коронавирусом.

Так, эксперты Brookings Institution составили новый отчет, где они описали, экономика каких городов США наиболее пострадает из-за эпидемии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ниже мы расскажем о 10 городах США, которые находятся в наиболее уязвимом состоянии перед эпидемией коронавируса.

10. Талса, штат Оклахома

Талса - второй по величине город штата Оклахома с населением около 390 тысяч жителей. Раньше экономика города в значительной степени зависела от нефтяной промышленности, а после экономического спада и последующей диверсификации здесь создана экономическая база в области энергетики, финансов, авиации, а также телекоммуникационных и технологических секторов

Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 17,9%.

9. Гранд-Рапидс, штат Мичиган

Гранд-Рапидс - один из крупных центров мебельной промышленности. В городе развиты такие секторы, как металлообработка, бумажная, химическая отрасли промышленности. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 18,3%.

8. Спрингфилд, штат Миссури

Спрингфилд является третьим по величине городом в американском штате Миссури.

В городе проживает более 400 тысяч человек. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,7%.

7. Колорадо-Спрингс, штат Колорадо

Колорадо-Спрингс имеет чрезвычайно важное военное значение: в городе расположены две авиабазы, крупная воинская часть, а также Командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,5%

6. Орора, штат Колорадо

Этот город расположен в штате Колорадо. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 17,1%.

5. Кливленд, штат Огайо

Кливленд - образовательный центр США. Здесь множество образовательных учреждений, в частности Кливлендский государственный университет. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 15,1%.

4. Толидо, штат Огайо

Толидо - город с развитой промышленностью, в частности здесь развито машиностроение. Помимо прочего, это крупный образовательный центр. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,7%.

3. Боулинг-Грин, штат Кентукки

Это город с населением, превышающим 67 тысяч человек. Город является образовательным и торговым центром не только штата, но и всей страны. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 16,5%.

2. Цинциннати, штат Огайо

В городе расположены штаб-квартиры многочисленных крупных компаний. Это крупный промышленный и экономический центр. Доля занятых в профессиях с высоким уровнем уязвимости перед эпидемией составляет 17,1%.

1. Коламбус, штат Огайо

Колумбус обладает мощной диверсифицированной экономикой, в городе широко представлены такие отрасли, как авиастроение, производство электроники и энергетического оборудования, пищевая промышленность, текстильная отрасль, страховое и банковское дело, оборонная промышленность. Доля занятых в профессиях с высокой долей уязвимости перед эпидемией составляет 16,0%.