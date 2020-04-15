В Европе начнут постепенно ослаблять ограничительные меры

Несмотря на то, что число заразившихся COVID-19 по-прежнему растет, в некоторых странах Европы постепенно ослабляют ограничительные меры. Где-то открываются магазины, где-то детские сады, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Не приведет ли это к очередному всплеску заболевания?

Смертность на миллион человек в Бельгии вышла на второе место, впереди Испания. Множество гостиниц по стране превращены в то, что уже окрестили "ноев ковчег". Люди могут удалиться туда на самоизоляцию, оплатив только часть затрат на питание.

Число умерших от коронавируса уже больше 18 тысяч. И тем не менее Мадрид решился частично ослабить карантин. Открылись фабрики и стройки.

"Мы выдаем всем работникам средства индивидуальной защиты, маски, которые ежедневно дезинфицируем, а также у нас есть гели для рук на спиртовой основе", - говорит руководитель стройки Бруно Вальеско Сегура.

В Австрии носить маски или иначе закрывать лицо и рот в общественном транспорте стало обязательным. Открылись небольшие магазины, площадью до 400 квадратных метров, работают теперь авто- и веломастерские, мойки и ломбарды.

В Дании открывают детские сады. Чехия пошла еще дальше и расписала все по дням - с 20 апреля начнут работу рынки, с 12 мая автошколы, следом кафе, рестораны и музеи. А к июню уже и торговые центры. А пока готовят школы.

"Мы разрешим личное присутствие в школах детей из младших классов, но только в формате так называемых школьных групп. В них будут установлены строгие правила - максимум по 15 учеников, чтобы каждый сидел за отдельной партой и чтобы состав группы не менялся", - говорит министр образования Чешской республики Роберт Плага.

Осторожные шаги делает и Италия - открылись книжные и оптика. Страна следует рекомендациям ЕС о послаблении ограничительных мер, но единства и согласия между членами Евросоюза в этом нет. Франция карантин продлила, Румыния продлевает чрезвычайное положение еще на месяц до середины мая.

"Опасность заражения еще очень велика и снятие ограничений, которого так безрассудно требуют некоторые политики, приведет к молниеносному росту новых больных", - говорит президент Румынии Клаус Йоханнис.

Самым слабым звеном во всех странах оказались дома престарелых. Большинство работников и постояльцев, проверенных на вирус в немецком Рюмпеле, уже заражены вирусом. В Бельгии около половины погибших тоже приходятся на дома престарелых. Во Франции военные передали работникам 65 тысяч защитных масок, но проблему нехватки защитных средств решить до конца пока не удается.