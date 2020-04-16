Полиция Австралии пообещала миллион за помощь с делом десятилетней давности

Австралийская полиция попросила помочь и предоставить информацию по делу об ограблении и убийстве десятилетней давности за вознаграждение в миллион австралийских долларов (примерно 600 тысяч американских долларов), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Настало время наконец поймать преступников", - объявили полицейские. Они подчеркнули, что вот-вот закончат расследование. Однако правоохранители до сих пор не нашли практически никаких зацепок, отмечает издание.

На продолжении расследования настаивает и вдова убитого: она рассказала, что не сможет пережить горе, пока справедливость не будет восстановлена.

В июне 2010 года трое мужчин в балаклавах застрелили 59-летнего Гэри Аллибона, работавшего инкассатором в Сиднее. Они ограбили машину с деньгами и скрылись в неизвестном направлении. Полицейские считают, что эта банда причастна и к другим преступлениям, совершенным на территории Австралии.