ВВП Индии может не вырасти в 2020 году из-за коронавируса

ВВП Индии может не вырасти в 2020 г. из-за пандемии коронавируса, отмечает инвестбанк Barclays. Экономические потери страны составят $234,4 млрд (8,1% ВВП), при условии, что частичный режим изоляции в Индии продлится до конца мая, передает Day.Az со ссылкой на Вести​​​.

При этом самые большие экономические потери понесут важные промышленные штаты - Махараштра, Тамилнад и Пенджаб, а также столичный регион Дели. Темпы восстановления экономики зависят от политической поддержки со стороны правительства.

Режим изоляции отрицательно скажется на горнодобывающей, сельскохозяйственной, обрабатывающей и коммунальной отраслях.

По последним данным, в Индии коронавирусом заразились 11439 человек, 377 человек умерли.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди продлил действие режима изоляции в стране до 3 мая: ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами.

Моди отметил, что режим изоляции могут отменить с 20 апреля в ряде регионов страны, где отмечено меньше всего заболеваний коронавирусом.