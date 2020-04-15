Турция готовится к эвакуации из-за рубежа граждан на фоне бушующей пандемии

Турция в ближайшее время эвакуирует из-за границы граждан, желающих вернуться в страну на фоне пандемии коронавируса нового типа (Covid-19), написал в Twitter министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство Анадолу, передает Day.Az.

"До сегодняшнего дня Турция эвакуировала из 70 стран 25 тысяч своих граждан. По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана мы эвакуируем оставшихся граждан, обратившихся с просьбой вернуться на родину. Это произойдет в ближайшее время сразу после подготовки условия для помещения их под карантин", - написал глава дипломатии.

Напомним, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа умерли 107 человек, 842 человека выздоровели.