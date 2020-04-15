Число умерших от коронавируса в Испании достигло 18579 человек

В Испании за последние сутки от нового вида коронавируса умерли еще 523 человека, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что общее число умерших от коронавируса в Испании достигло 18 579 человек.