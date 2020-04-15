https://news.day.az/world/1224078.html Число умерших от коронавируса в Испании достигло 18579 человек
Число умерших от коронавируса в Испании достигло 18579 человек
В Испании за последние сутки от нового вида коронавируса умерли еще 523 человека, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что общее число умерших от коронавируса в Испании достигло 18 579 человек.
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