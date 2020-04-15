В ближайшее время в мире будет сложно найти место для хранения нефти

Глава нефтетрейдинговой компании Gunvor Торбьорн Торнквист считает, что нефтяные хранилища в мире могут быть полностью заполнены нефтью через три-четыре недели. Об этом сообщается на Telegram-канале "Буровая", передает Day.Az.

"Возможно, что будет сложно найти найти место для хранения нефти уже через три-четыре недели", - сказал Торнквист, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Торнквист отметил, что на рынке по-прежнему наблюдается переизбыток нефти. Даже после того, как ОПЕК и другие нефтедобывающие страны сократят добычу нефти, рынок останется перенасыщенным.

По мнению главы Gunvor, нефтедобывающие страны смогут убрать с рынка только 12-13 млн баррелей нефти в сутки, в то время как предложение нефти на рынке превышает спрос на 25 млн баррелей в сутки.