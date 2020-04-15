https://news.day.az/world/1224109.html Пробки и очереди в Москве после введения пропусков - ФОТОРЕПОРТАЖ
Пробки и очереди в Москве после введения пропусков - ФОТОРЕПОРТАЖ
С 15 апреля проехать на личном и общественном транспорте в Москве и Подмосковье можно только при наличии цифрового пропуска.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, из-за проверок на въездах в Москву скопились пробки, в метро люди встали в длинных очередях.
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