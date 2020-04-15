В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе Фарьяб иранской провинции Кирман.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Центре сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.

Землетрясение было зафиксировано в 12:40 по местному времени на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет.