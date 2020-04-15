https://news.day.az/world/1224113.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе Фарьяб иранской провинции Кирман.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Центре сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета.
Землетрясение было зафиксировано в 12:40 по местному времени на глубине 10 км.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
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