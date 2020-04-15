https://news.day.az/world/1224124.html Старт велогонки "Тур де Франс" перенесен на 29 августа
Старт велогонки "Тур де Франс" перенесен на 29 августа
Организаторы престижной веломногодневки "Тур де Франс" объявили о переносе соревнований на 29 августа - 20 сентября из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба гонки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Изначально гонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля.
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