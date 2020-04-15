Amazon пригрозила сильно ограничить свою деятельность во Франции

Дирекция французского филиала компании Amazon - Amazon France заявила в среду, что рассматривает возможность временно сильно ограничить свою деятельность на французской территории. Это связано с решением, вынесенным во вторник судом города Нантера, который обязал компанию провести проверку рисков заражения COVID-19 на своих складах и на это время ограничить онлайн-торговлю исключительно товарами первой необходимости, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наше понимание решения суда означает, что мы можем оказаться вынужденными прекратить работу наших центров рассылки заказов и тем самым значительно ограничить деятельность сервиса, играющего большую роль для миллионов человек во Франции", - говорится в заявлении.

В нем также компания сообщила, что намерена подать апелляцию на решение французского суда. В своем распространенном во вторник решении суд Нантера констатировал, в частности, что "компания очевидным образом не соблюдала обязательства по безопасности и охране здоровья сотрудников".