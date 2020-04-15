Самый богатый подданный Британии пожертвовал €14,4 млн на борьбу с COVID-19

Герцог Вестминстерский Хью Гросвенор пожертвовал 12,5 миллиона фунтов стерлингов (€14,4 млн) на борьбу с коронавирусной инфекций в Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В свои 30 лет Гросвенор является самым богатым подданным Великобритании, его состояние оценивается в 10,1 млрд фунтов стерлингов (€11,4 млрд). Он унаследовал титул герцога Вестминстерского после внезапной кончины своего отца Джеральда Кавендиша Гросвенора в 2016 году.

Молодой миллиардер поблагодарил от лица своей семьи и сотрудников семейной корпорации Grosvenor Estate медицинский персонал британской Национальной службы здравоохранения и заявил, что в эти непростые времена он бы хотел помочь тем, кто находится "на передовой", и их семьям.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировано более 94 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались свыше 12 тысяч человек.