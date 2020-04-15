Премьер Франции заявил, что из-за эпидемии дефицит бюджета составит 9% от ВВП

Эпидемия коронавируса приведет к тому, что дефицит бюджета Франции составит в этом году 9% от ВВП, а государственная задолженность возрастет до 115% ВВП. Такой прогноз сделал в среду премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам заседания Совета министров страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дефицит должен достигнуть 9% ВВП и наш долг - 115% ВПП", - сказал Филипп. Он признал при этом, что это лишь приблизительные данные, которые могут измениться. "Наша задача сейчас - это сохранить в целостности экономику, затем мы уже будем заниматься вопросами ее активизации", - отметил он. Премьер сообщил, что с целью повышения эффективности этих мер объем программы по поддержке экономики увеличен на €10 млрд, до уровня в €110 млрд.

Срочную помощь в условиях эпидемии получат около 4 млн французских семей. Она будет выплачена им без подачи с их стороны каких-либо ходатайств, пояснил премьер. Те же граждане, которые ранее пользовались дотациями на оплату жилища, получат дополнительную выплату в размере €100. Семьи безработных получат одноразовую дополнительную выплату в €150, плюс по €100 на каждого ребенка.

Преподавателям назначаются выплаты в поддержку их финансового положения в размерах от €500 до €1500.