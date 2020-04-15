Власти Германии намерены запретить проведение массовых мероприятий до 31 августа

Правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии договорились по планам введения запрета на проведение всех массовых мероприятий как минимум до 31 августа текущего года. Об этом сообщила в среду газета Bild со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В эти минуты канцлер Германии Ангела Меркель проводит совещание с премьер-министрами федеральных земель ФРГ. Некоторые детали ожидаемых решений уже стали известны СМИ. Власти намерены "настоятельно рекомендовать" ношение защитных масок в общественном транспорте и в магазинах. Но это не будет обязанностью. Как минимум до 3 мая в силе останутся ограничения социальных контактов. Среди возможных послаблений - разрешение работать торговым точкам площадью не более 800 кв. м.