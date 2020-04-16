Дональд Трамп: США прошли пик заражения коронавирусом

Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

"Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает", - сказал он.

"Борьба с пандемией продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям заражения", - подчеркнул американский лидер.