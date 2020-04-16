Принц Гарри с женой пожертвуют прибыль от свадьбы на питание школьников
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что на деньги, полученные благодаря трансляции церемонии их бракосочетания, закупят питание для британских школьников на время вспышки коронавируса, сообщила в среду The Daily Mail, передает Интерфакс.
Принц Гарри и Меган Маркл распорядились передать более $110 тысяч благотворительной организации Feeding Britain.
Супруги, которые сейчас находятся в США, связались с духовным главой Церкви Англии в Соединенном Королевстве архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, который проводил торжество в 2018 году и возглавляет Feeding Britain.
"Мы невероятно благодарны за такую щедрую поддержку, которая, слава Богу, поддержит наши действия по борьбе с коронавирусом, пока школы не откроются", - отметил директор компании Feeding Britain Эндрю Форси.
Он добавил, что в сложившейся ситуации организация "ежедневно помогает обеспечивать завтраком, обедом и ужином" десятки тысяч британских школьников.
Семья принца договорилась с BBC о том, что сверхприбыль от трансляции свадьбы передадут на благотворительные цели.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре