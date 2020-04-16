https://news.day.az/world/1224325.html Режим изоляции бельгийцев продлили до 3 мая

Режим изоляции бельгийцев продлили до 3 мая

В мире, 16 апреля 2020 08:28 327
Режим изоляции бельгийцев продлили до 3 мая

После заседания в среду Национального совета безопасности Бельгии федеральное правительство страны подтвердило решение продлить режим изоляции до 3 мая, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"То, что требуют от вас каждый день, переносить трудно. Наша страна не знала такого сильного испытания со времени Второй мировой войны. Однако мы понемногу каждый день приближаемся к его завершению", - заявила на пресс-конференции после заседания совета премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.

Она указала, что много пациентов остались в отделениях интенсивной терапии, хотя число госпитализаций зараженных коронавирусом снижается. Крайне хрупкая ситуация сложилась в домах престарелых, потому что пожилые люди подвержены самому большому риску.

Правительство ослабило некоторые меры контроля. Так, с понедельника, 20 апреля, разрешается открыть пункты торговли семенами, саженцами и другим посадочным материалом. Основной торговый оборот этого сектора формируется между мартом и маем, и закрытие грозит ему разорением. Откроются также магазины стройматериалов и строительных инструментов.

В числе других распоряжений правительства - разрешение близким родственникам посещать обитателей домов престарелых, учреждений для инвалидов и других мест социального поселения. Посетитель должен быть только один при условии, что у него не было симптомов COVID-19 минимум за две недели до визита.

Вместе с тем решено, что школы открывать еще слишком рано. Вероятно, занятия смогут возобновиться не раньше мая.

Никакие массовые мероприятия не разрешены до 31 августа. Подтверждено, что отменены все летние музыкальные фестивали и крупные спортивные мероприятия.

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