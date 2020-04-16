https://news.day.az/world/1224326.html В Японии могут объявить режим ЧС еще в трех префектурах

В Японии могут объявить режим ЧС еще в трех префектурах

В мире, 16 апреля 2020 08:47 245
В Японии могут объявить режим ЧС еще в трех префектурах

Правительство Японии рассматривает возможность объявления режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще в трех префектурах страны из-за распространения нового коронавируса. Об этом в четверг сообщает газета Asahi, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о префектурах Айти, Киото и Хоккайдо, где растет число зараженных, историю инфицирования которых власти не могут проследить. Отмечается, что в случае введения ЧС срок его действия в этих регионах может продлиться до 6 мая.

Ранее руководство префектуры Киото призвало правительство ввести на ее территории режим ЧС, а власти Айти и Хоккайдо самостоятельно объявили локальный режим чрезвычайной ситуации.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. Режим не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер, вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения.

 

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 9,4 тыс., включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который месяц был в карантине в порту Иокогама. При этом 173 заразившихся находятся в тяжелом состоянии, зафиксирован 191 летальный исход.

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