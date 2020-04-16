Как живут пенсионеры в Италии во время карантина

Деревушка Сан-Фиарино в северной Италии стала одной из первых "красных" карантинных зон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в Италии не утихает волна смертей от коронавирусной инфекции, а показатель заражений там до сих пор остается одним из крупнейших в мире.

Из-за вспышки опасной болезни правительство Италии ввело карантин, кое-где усиленный - в местах с наибольшим количеством умерших от COVID-19.

Деревня Сан-Фиарино в северной Италии стала одной из первых "красных" карантинных зон. Пенсионеры - наиболее уязвимая к инфицированию категория - остаются по домам, хотя иногда позволяют себе покидать родные стены и выходить на прогулки с внуками.