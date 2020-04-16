В США за день умерли почти 2,5 тысячи человек с коронавирусом

Около 2,5 тысячи человек с коронавирусом скончались за день в США, это новый антирекорд в США и мире. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, за сутки умерли 2494 человека с диагнозом COVID-19. Общее число смертей превысило 28,3 тысячи, число подтвержденных случаев составило более 637 тысяч.

США удерживают лидерство в мире по обоим показателям.