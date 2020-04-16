Козленок с двумя головами родился на семейной ферме в США

Козленок с двумя головами родился на семейной ферме в американской деревне Виттенберг, штат Висконсин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Джоселин Нуэске (Jocelyn Nueske), которая ухаживает за козами на этой ферме, заметила, что одна из коз испытывает трудности при родах и помогла ей. Как оказалось, сложности были связаны с тем, что новорожденный козленок оказался мутантом с двумя полностью сформированными черепами, соединенными в затылочной части.

Нуэске назвала козленка Янус (Janus) в честь римского божества, которое обычно изображается с двумя лицами.

"Я в шоке. У него было четыре ноги, два уха, четыре глаза и два носа. Мы занимались разведением коз шесть лет, и никогда не сталкивались с чем-либо похожим. Обычно ежегодно у нас рождается около 700 козлят", - сказала Нуэске.

Семья надеется оставить козленка в качестве домашнего питомца, но опасается, что он не выживет. Хотя проведенное в ветеринарной клинике сканирование показало, что состояние здоровья Януса в норме. У него два мозга и два полностью сформированных черепа, которые присоединены к спинному мозгу, а его сердце, легкие и конечности функционируют нормально. Козленок может питаться через оба рта.

Двухголовые детеныши появляются на свет, когда эмбрион разделяется, как при формировании близнецов, но не до конца. Эта мутация называется полицефалия. Такие особи редко живут больше нескольких месяцев. Две головы могут контролировать один набор органов и конечностей. При полицефалии два мозга иногда борются друг с другом, в результате чего животное может казаться дезориентированным в пространстве.

Ранее сообщалось, что в индийском округе Каньякумари, штат Тамилнад, двуликий теленок озадачил местных жителей. Поскольку у теленка две морды и два языка, он не может самостоятельно питаться молоком матери, и хозяину приходится ежедневно поить его из бутылки.