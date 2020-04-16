Ровно год назад, вечером 15 апреля 2019 года, в Соборе Парижской Богоматери начался разрушительный пожар, который продолжался 15 часов. Огонь уничтожил несущие конструкции здания, а шпиль собора в результате пожара обрушился. Спасателям удалось сохранить структуру собора, главные произведения искусства и реликвии.

В первую годовщину пожара президент Франции Эммануэль Макрон на официальной странице Елисейского дворца в Twitter сообщил, что "все сроки восстановления храма" будут выдержаны, и, как он обещал, "шпиль Нотр-Дама снова устремится в небо". Полностью восстановить собор планируется в 2024 году.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет в фотогалерее - как выглядит Нотр-Дам спустя год после пожара.