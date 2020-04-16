Президент Израиля передал мандат на создание кабмина всему составу Кнессета

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил в четверг формирование правительственной коалиции по итогам выборов 2 марта всему составу Кнессета (парламента) 23-го созыва после того, как в полночь 16 апреля истек срок, выделенный на формирование кабмина лидеру партии "Кахоль-Лаван" и спикеру парламента Бени Ганцу. Об этом глава еврейского государства написал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (16 апреля) утром я проинформировал спикера Кнессета, что поручаю Кнессету задачу по формированию правительства. Надеюсь, что большинство в парламенте сможет найти решение как можно скорее с тем, чтобы не допустить проведения четвертых выборов подряд", - написал Ривлин. По закону, теперь парламентарии в течение 21 дня должны большинством голосов (61 из 120 депутатов) рекомендовать главе государства одного депутата, которому после этого будет отведено 14 дней на попытку создать правительство. Если парламенту не удастся сформировать устойчивый кабмин за выделенное время, Израиль еще через 90 дней пойдет на третьи повторные и четвертые с апреля 2019 года выборы.

Первым попытаться создать кабмин по итогам выборов 2 марта Ривлин поручил Ганцу, по закону ему было отведено на это 28 дней, которые истекли в полночь 14 апреля. 13 апреля вечером лидер центристов встретился с Нетаньяху, и оба они обратились к президенту с просьбой продлить мандат на формирование кабмина, в ответ Ривлин выделил им дополнительные 48 часов. Коалиционные переговоры зашли в тупик вечером 15 апреля, а запланированная встреча Нетаньяху и Ганца была отменена. Ривлин еще 12 апреля заявил, что собирается передать мандат на формирование кабмина на 21 день всему составу Кнессета в случае, если сторонам так и не удастся договориться о создании коалиции единства, и не будет передавать мандат второму кандидату на 28 дней, как это было после предыдущий выборов 17 сентября.

Выборы 2 марта в Израиле стали уже третьими за год и вторыми повторными. Согласно результатам предыдущего голосования по составу парламента 17 сентября 2019 года, Нетаньяху и Ганц по очереди не смогли за отведенные им 28 дней сформировать правительство, после чего Ривлин передал на 21 день право на такую попытку всему составу Кнессета, но она также не принесла результатов. В итоге перевыборы были назначены на 2 марта.

По итогам первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху после неудачи в создании кабмина за срок 28 дней и дополнительные две недели провел через парламент закон о самороспуске Кнессета и проведении первых в истории еврейского государства перевыборов 17 сентября. Нетаньяху остается главой переходного правительства Израиля до момента создания нового кабинета по итогам парламентских выборов.