Для 99-летнего британского ветерана собрали $15 млн пожертвований

Сумма пожертвований, собираемых 99-летним британским ветераном Второй мировой войны Томи Муром на нужды Национальной службы здравоохранения (НСЗ) в борьбе с коронавирусом, превысила £12 млн ($15 млн), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На просьбу о пожертвованиях на сайте капитана британской армии в отставке, которому 30 апреля исполнится 100 лет, откликнулись более полумиллиона человек. С целью привлечения средств ветеран выложил в интернете фото, на котором обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках (роллаторе). Мур надеется отметить столетие, совершив 100 кругов, каждый длиной 25 метров.

"Когда я начал этот путь в прошлый понедельник, моей целью была £1 тыс. для НСЗ, которая вылечила меня от рака и перелома шейки бедра, - рассказал Мур. - Огромное спасибо всем, кто откликнулся". Теперь намеченная сумма оказалась превышена в 12 тыс. раз.

"Вдохновляющим примером" для всех британцев назвал усилия ветерана министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, свыше 135 тыс. умерли. По данным британского Минздрава, общее число умерших в Великобритании пациентов с коронавирусом приблизилось к 13 тыс., а инфицированных - превысило 90 тыс.