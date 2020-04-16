В Индии начали производство экспресс-тестов для выявления коронавируса

Индия начала производство экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Об этом в четверг сообщает газета The Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, центральное управление по контролю за лекарственными стандартами выдало лицензии на производство наборов для быстрого тестирования на коронавирус нового типа трем компаниям - Vanguard Diagnostics, Voxtur Bio Limited и HLL Lifecare Limited. Власти пошли на такой шаг, после того как заказанные в Китае тесты, которые должны были прибыть еще 5 апреля, не были поставлены. Газета также отмечает, что новые экспресс-тесты будут давать результат за 30 минут, а не за пять часов как используемые в настоящее время в стране системы, основанные на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии достигло к утру четверга 12 380, число умерших от инфекции достигло 414.