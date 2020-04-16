Число умерших от коронавируса в Германии достигло 3569 человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 2866 и достигло 130 450.

Об этом сообщает Институт Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, за сутки в стране скончались 315 человек, зараженных коронавирусом. Общее число летальных исходов составило 3569.

Медики также сообщают, что за все время вылечились примерно 77 тысяч человек, прирост составил 4,5 тысячи человек за сутки.

Наибольшее число случаев заражения специалисты выявили в Баварии (35 142), в Северном Рейне-Вестфалии (26 383) и в Баден-Вюртемберге (25 881). В Берлине зафиксировано 4848 случая заражения коронавирусом.