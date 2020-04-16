В Украине за сутки выявлено 397 зараженных коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Украине за сутки выросло на 397.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечено, что число инфицированных коронавирусом в Украине достигло 4161 человек, из них 186 выздоровели, 116 человек скончались.